شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار بالسعودية حار بالبحرين والكويت وصحو بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم لكم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم في مملكة البحرين، سيكون حاراً، الرياح: شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحيانا، ولكنها من 5 إلى 10 عقد خلال الليل، وتبلغ درجة الحرارة العظمى 42 درجة مئوية.. والصغرى 30 درجة مئوية، والرطوبة النسبية العظمى 70 % .. والصغرى 15 %.

الكويت

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم ، سيكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة ، أما ليلا، فمن المتوقع أن يكون الطقس حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 32 كم/ساعة، وقالت إدارة الأرصاد، إن درجات الحرارة المتوقعة نهاراً 45 درجة، وتنخفض إلى 29 درجة ليلاً.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس الخميس صحواً إلى غائم جزئياً أحيانا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً، و حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 30 كم/ س تصل إلى 40 كم/ س أحياناً.