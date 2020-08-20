مصر تلزم القادمين من الخارج بفحص كورونا بدءًا من سبتمبر

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت السلطات المصرية، إلزام القادمين من الخارج بإجراء فحص فيروس كورونا، واستئناف صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى بعد توقف دام نحو 5 أشهر.

جاء ذلك وفق بيان مجلس الوزراء المصري مساء الأربعاء.

وأفاد البيان بـ"تطبيق الاختبار الخاص PCR (فحص كورونا) على جميع القادمين من الخارج، اعتبارا من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل".

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، "العديد من الدول بها أعداد متزايدة (إصابات كورونا)، ونحن حريصون على تأمين صحة القادمين والمواطنين المصريين، وتم التوافق على ان أي قادم إلى مصر يجب ان يقوم بعمل الاختبار".

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ولم يوضح البيان ما إذا كان سيفرض على القادم إلى البلاد تسلم نتيجة الفحص في المطار أم سيطبق عليه داخل البلاد.

وذكر البيان "عودة صلاة الجمعة في المساجد والجوامع الكبرى اعتبارًا من الجمعة 28 أغسطس/آب الجاري، وفق ضوابط تحددها وزارة الأوقاف".

وفي 21 مارس/آذار الماضي، أعلنت السلطات المصرية، تعليق الصلاة بالمساجد والكنائس، ضمن إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، قبل أن تعلن عودة الصلاة في المساجد في 26 يونيو/حزيران الماضي، عدا صلاة الجمعة.

ومساء الأربعاء، سجلت وزارة الصحة المصرية في بيان، 13 وفاة و161 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 96 ألفا و914، بينها 5 آلاف و197 وفاة، و62 ألفا و553 حالة تعاف.

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