مقتل مدنيين اثنين في هجوم مزدوج لـ"داعش" شمالي العراق

العراق/ علي جواد/ الخليج 365
قُتل مدنيان اثنان وأُصيب 3 آخرون، الخميس، في هجوم مزدوج لتنظيم "داعش" الإرهابي، بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق.
وقال النقيب سعد محمد (الجيش)، للأناضول، إن "عناصر داعش شنت هجوما فجر الخميس على حاجز أمني بالقرب من مرقد سيد إبراهيم (شيعي) بالمحافظة".
وأضاف محمد، أن "الهجوم سبقه تفجير عناصر التنظيم الإرهابي لعبوة ناسفة بالقرب من مرقد الشيخ إبراهيم بن مالك (شيعي) بالمحافظة ذاتها".
وأردف: "الهجومان أسفرا عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 3 آخرين، بينهم عنصري أمن، فيما قٌتل عدد من عناصر داعش بنيران قوات الأمن".
وازدادت عمليات التنظيم في محافظات ديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.
ولا يزال التنظيم الإرهابي يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجياً لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.
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