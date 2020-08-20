6 حالات يُمنع فيها فصل الكهرباء لعدم السداد

أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الحالات التي لا يحق فيها لمقدم الخدمة الكهربائية فصل التيار لعدم السداد. وتضمنت الحالات الآتي: عند وجود شكوى رسمية ذات علاقة بالفاتورة ولم يتم الفصل فيها.

خلال فترة الاختبارات الفصلية لمراحل التعليم العام للاستهلاك السكني. Advertisements

في حال وجود مريض لدى المستهلك بحاجة ماسة لأجهزة موصلة بالكهرباء.

خارج أوقات العمل الرسمي لمقدم الخدمة.

خلال شهر رمضان المبارك للاستهلاك السكني.

بعد الساعة 12 ظهراً.

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