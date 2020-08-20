شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام يطلق هويته البصرية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أطلق حساب الأمن العام في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الهوية البصرية الجديدة للأمن العام، والذي جاء محاطاً باللون الأحمر وبداخله شعار الأمن العام التاج والسيفين والنخلة باللون الأبيض والأسود. Advertisements ولخصت تغريدة لحساب الأمن العام عبر موقع تويتر أهم أهداف الأمن العام وهي: “منع الجريمة بكافة أنواعها وصورها قبل وقوعها وحماية الأرواح والممتلكات والأموال والأعراض، والقبض على المجرم وتقديمه لوجه العدالة”.

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