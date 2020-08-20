تسجيل حالات إصابة بمرض "الريكتسيا" البكتيرى بترهونة فى ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم رصد حالات إصابة بمرض «الريكتسيا» البكتيري المسبب لأمراض التيفوس والحمى والطفح الجلدى النزفى فى ترهونة والقره بولى، وأشار المركز بحسب " واس" إلى أن فريقا طبيا تابعا له زار أمس منطقة سوق الجمعة بمدينة ترهونة بناء على بلاغ يفيد برصد إصابات وحالات اشتباه بمرض«ريكتسيا» في المدينة، وأوضح الفرق الطبي أن المسبب الرئيس للمرض هو جرثومة «ريكتسيا»، فيما تظهر عدة أعراض على المصابين بالمرض مثل ارتفاع درجات الحرارة، وظهور طفح جلدي، مشيرا إلى تسجيل ست إصابات بالمرض البكتيري، إضافة إلى حالتي وفاة واحدة في سوق الجمعة المصابحة والأخرى في القره بولى.

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