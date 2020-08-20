شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 5 حالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم الخميس، تسجيل 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 5 حالات و15 حالة شفاء في عموم البلاد، وبذلك يصل إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 9,463 إصابة، منها 8.276 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 1,018 حالة.

يذكرأن، أعلن المركز الوطنى الليبى لمكافحة الأمراض، أمس الأربعاء، تسجيل 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات، إضافة إلى تسجيل 34 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن المركز أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 9068 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 164، بينما بلغت حالات الشفاء 1003 حالات.