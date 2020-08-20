إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي قرب رام الله

رام الله/لبابة ذوقان، محمد ماجد/ الخليج 365

أصيب ثلاثة شبان برصاص الجيش الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت في قرية دير ابو مشعل قرب رام الله بالضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين لشابين بالرصاص الحي ونقلتهما لمستشفيات مدينة رام الله، في حين اعتقل الجيش الإسرائيلي المصاب الثالث، دون معرفة تفاصيل عن وضعه الصحي.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له عبر توتير، أن قواته أطلقت النار تجاه "خلية مخربين" و أصابتها بالقرب من قرية دير أبو مشعل، قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأضاف الجيش أن قواته:" أحبطت محاولة تخريبية عندما رصدت خلية مخربين بالقرب من قرية دير أبو مشعل".

وزعم الجيش، بحسب البيان، أن الخلية "بحوزتها مواد لإشعال زجاجات حارقة بالإضافة الى إطارات مطاطية كانت تنوي إشعالها بهدف المساس بمركبات مدنية كانت تمر على طريق مجاور".

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وفي وقت سابق الأربعاء، أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص المطاطي، وآخرون بحالات اختناق، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب رام الله بالضفة الغربية.

وقال شهود عيان للأناضول، أن عددا من الفلسطينيين كانوا متجهين للمشاركة في مهرجان خطابي في ترمسعيا ضد خطة ضم إسرائيلي أراض فلسطينية، وكذلك إعلان اتفاق التطبيع الإماراتي مع إسرائيل".

وأقيم المهرجان الرافض لخطة الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية، واتفاق التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب بمشاركة الفصائل الفلسطينية كافة، وبحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون، والتنسيق، والتواصل، وتبادل الزيارات بين الإمارات وإسرائيل.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس"، و"فتح"، و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.