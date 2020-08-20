السودان..4 وفيات و36 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخرطوم/عادل عبد الرحيم/الخليج 365

اعلن السودان، فجر الخميس، عن تسجيل 4 وفيات و 36 إصابة و جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة اطلعت عليه الخليج 365 إلى أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 12 الف و 582 بينها 812 حالة وفاة.

واضاف و تماثلت27 حالة للشفاء ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 6 آلاف و456.

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وأشار البيان إلى أن الاحصائيات هي ليوم الثلاثاء، اذا عادة ما تنشر إحصائيات كورونا متأخرة.

وحتى فجر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 22 مليونا و526 ألفا، توفي منهم أكثر من 789 ألفا، وتعافى ما يزيد على 15 مليونا و266 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد تطورات الفيروس.





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