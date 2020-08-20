شكرا لقرائتكم خبر عن 35 ألف هندى يغادرون الكويت فى أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل رعايا السفارة الهندية في الكويت مغادرة البلاد للعودة إلى وطنهم بعد إتمام المرحلة الأولى من خطة الرحلات الجوية من الكويت إلى الهند، حيث انطلقت أمس المرحلة الثانية، التي ارتفعت حصصها اليومية من 1000 راكب إلى 2500 راكب على متن ما يقارب 14 رحلة جوية، وسط تحول المطار إلى خلية نحل لتذليل جميع العقبات أمام الراغبين في مغادرة البلاد، وقال مصدر مطلع لـ "القبس" إن سلطات الطيران المدني وافقت للجانب الهندي على اعتماد جدولة الرحلات من خلال تسيير 160 رحلة جوية لكي تقل نحو 35 ألف راكب من الجالية الهندية خلال الفترة من 18 إلى 31 الجاري، بواقع 12 إلى 14 رحلة يومياً لإخلاء نحو 2500 راكب، وأكد أن حصة التشغيل للناقلات الوطنية المتجهة إلى الهند يومياً تشمل نقل 1250 راكباً، وكذلك الحال للناقلات الهندية التي تنقل 1250 راكباً يومياً، ليصبح إجمالي المغادرين نحو 2500.

وطلبت سريلانكا، وفق المصدر، تسيير رحلات مغادرة لرعاياها الراغبين في العودة إلى وطنهم، حيث سيتقرر خلال أيام الموافقة على تسير 14 رحلة مغادرة، متوقعاً أن تنطلق الرحلات المغادرة بتاريخ 22 الجاري، لتقل نحو 2500 راكب من الجالية السريلانكية بواقع رحلتين على مدار أسبوع كامل أو أن تكون رحلة يومياً على مدار أسبوعين متواصلين.

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وحول وجود طلبات جديدة من قبل بعض الدول لتسيير رحلات لرعاياها الراغبين في المغادرة، قال المصدر «حتى الآن لم تتقدم أي دولة بأي طلب لتسيير رحلات لرعاياها باستثناء الهند وسريلانكا»، مشيراً إلى أن «الفلبين تستقبل رعاياها من الكويت عبر رحلة أو رحلتين أسبوعياً ولكنها في نطاق محدود جداً وبرحلات غير مجدولة». وأكد المصدر أن تعليمات مجلس الوزراء تنص على تذليل كل الصعوبات أمام المقيمين الراغبين في السفر والمغادرة إلى أوطانهم، وتسهيل إجراءات الرحلات الجوية المغادرة إلى الدول الممنوعة من خلال التنسيق مع إدارة النقل الجوي لاستقبال طلبات شركات الطيران، بحسب الإجراءات المعمول بها، للحصول على الموافقات اللازمة.

وفى حين قال إن «التعميم بمنع دخول الأجانب إلى الكويت من 31 دولة لم تطرأ عليه أى تعديلات أو إضافة»، توقع «استمرار القائمة من دون تغيير حتى نهاية الشهر الجارى»، مؤكداً أن «إضافة أو إزالة أي دولة من القائمة يتم بناء على تعليمات السلطات الصحية التي تراجع القرار كل 10 أيام». شرط الـ14 يوماً ضرورة لم يطرأ أي تعديل حول تعميم منع دخول الركاب غير الكويتيين من جميع الجنسيات القادمين من الدول الـ31 المحظورة، سواء كان القدوم مباشرة من تلك الدول أو عن طريق الترانزيت عبر دول أخرى غير محظورة ما لم يستقروا في تلك الدول 14 يوماً ومن ثم إجراء فحص الـPCR قبل توجههم إلى الكويت بمدة لا تزيد على 72 ساعة من تاريخ أخذ العينة حتى الوصول إلى الكويت.

وبين مصدر أن المقيمين يمكنهم دخول البلاد بكل يسر إذا أقاموا في أي دولة غير ممنوعة لمدة 14 يوماً، مشيراً إلى أن دبي والدوحة ستكونان وجهة غالبية المقيمين الراغبين في العودة إلى الكويت.