شركة أمريكية توقع اتفاقين بقيمة 1.2 مليار دولار مع العراق لتعزيز شبكات الكهرباء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة جنرال إلكتريك إنها وقعت اتفاقين جديدين بقيمة تتجاوز 1.2 مليار دولار مع وزارة الكهرباء العراقية لمباشرة برامج صيانة بمحطات رئيسية للكهرباء في البلاد وتعزيز شبكة التوزيع، وذكرت المجموعة الأمريكية أيضا في بيان اليوم الأربعاء أنها تعمل مع عدة وكالات لاعتماد التصدير لتسهيل تمويل للمشروعات بأكثر من مليار دولار. جاء الاتفاقان بينما تخطط شركات أمريكية للكشف عن استثمارات واتفاقات مع الحكومة العراقية أثناء زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأولى للبيت الأبيض غدا الخميس، وذكر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال يوم الاثنين أن مسؤولين أمريكيين وعراقيين يعتزمون أيضا الكشف عن تقدم بشأن إنجاز اتفاقات في مجال الغاز الطبيعي وتكنولوجيا الطاقة مع هانيويل إنترناشونال وستيلر إنرجي.

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