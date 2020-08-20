شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة لإسدال ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بحلقات الشاذروان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت رئاسة شئون الحرمين صورا جديدة من إسدال ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بحلقات الشاذروان، عبر حسابها بموقع تويتر، حيث تم تركيب الحلقات المثبتة لإسدال الثوب من قبل.

وذكرت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف، عبر موقعها، أنه تم الانتهاء من أعمال إسدال ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بحلقات الشاذروان.

وأضافت، أن عبدالحميد بن سعيد المالكي، وكيل وكالة شؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة، نوه حول ما تلقاه كسوة الكعبة المشرفة من العناية على مدار العام من القيادة الرشيدة والاهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما ومرافقهما عامة وبالكعبة المشرفة على وجه الخصوص وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا عبادتهم ونسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وأوضح أنه وفقاً للخطة التشغيلية والفنية لأسدال ثوب الكعبة المشرفة باشر الفريق المعني بالمهمة تركيب الحلقات المثبتة ليتم إسدال الجزء الذي تم رفعه من الثوب خلال موسم الحج لعام ١٤٤١هـ.

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وأوضح إلى أن رفع أجزاء من الثوب بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً في منتصف شهر ذي القعدة كان من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة كسوة الكعبة المشرفة ومنع العبث بها.

واستطرد أن فريق العمل من المختصين والفنيين بالمجمع قام بتنظيم العمل وترتيب أولوياته حسب الخطة المعتمدة، وذلك بالبدء بتركيب الحلق والحبل يلي ذلك إنزال الثوب، ويتبعه صيانة ونظافة ثوب الكعبة وتركيب إطار الحجر الأسود والركن اليماني، موضحاً أن الفريق الفني يمثل جميع الأقسام الفنية والإدارية والطبية بالمجمع وجميعهم حريصين على تحري أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية بالمملكة لفايروس كورونا.