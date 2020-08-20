وزير خارجية موريتانيا يلتقى السفير الأمريكى لبحث العلاقات الثنائية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى موريتانيا مايكل دودمان .

وتطرق الجانبان خلال اللقاء للعلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب تناول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بحث فى وقت سابق في اتصال هاتفي مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

وشجع بومبيو خلال الاتصال، الرئيس الموريتاني على مواصلة برنامجه الإصلاحي الطموح لتعزيز الازدهار لجميع الموريتانيين من خلال العمل على تعزيز بيئة أعمال ترحب بالاستثمار الأجنبي.

وثمّن الرئيس الموريتاني من جانبه الشراكة واسعة النطاق بين الولايات المتحدة وموريتانيا، مرحبًا بالاستثمارات المستمرة والمتزايدة بين البلدين.

وأكد الجانبان أن الإرهاب في منطقة الساحل يتطلب استجابة دولية منسقة، مشيدين بالدور الذي تلعبه موريتانيا في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.