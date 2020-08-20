شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية موريتانيا يلتقى السفير الأمريكى لبحث العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى موريتانيا مايكل دودمان .
وتطرق الجانبان خلال اللقاء للعلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب تناول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بحث فى وقت سابق في اتصال هاتفي مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وشجع بومبيو خلال الاتصال، الرئيس الموريتاني على مواصلة برنامجه الإصلاحي الطموح لتعزيز الازدهار لجميع الموريتانيين من خلال العمل على تعزيز بيئة أعمال ترحب بالاستثمار الأجنبي.
وثمّن الرئيس الموريتاني من جانبه الشراكة واسعة النطاق بين الولايات المتحدة وموريتانيا، مرحبًا بالاستثمارات المستمرة والمتزايدة بين البلدين.
وأكد الجانبان أن الإرهاب في منطقة الساحل يتطلب استجابة دولية منسقة، مشيدين بالدور الذي تلعبه موريتانيا في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية موريتانيا يلتقى السفير الأمريكى لبحث العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.