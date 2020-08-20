شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية، عن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة، فيما تم شفاء 27 حالة.

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وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 31 اصابة فى الخرطوم، والإصابات الأخرى فى 3 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصًا لعدد 264 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 12 ألفًا و582 حالة، بينها 812 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 6456 شخصًا.