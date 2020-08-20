وزير الخارجية السعودي: ملتزمون بخطة السلام العربية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود

قال وزير الخارجية السعودي اليوم الأربعاء إن المملكة ملتزمة بالسلام على أساس خطة السلام العربية، وذلك في أول تصريح رسمي منذ الإعلان عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي لتطبيع العلاقات.

ونقل التلفزيون السعودي الرسمي عن وزير الخارجية فيصل بن فرحان آل سعود قوله في برلين "الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب تعرقل فرص السلام".