قال وزير الخارجية السعودي اليوم الأربعاء إن المملكة ملتزمة بالسلام على أساس خطة السلام العربية، وذلك في أول تصريح رسمي منذ الإعلان عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي لتطبيع العلاقات.
ونقل التلفزيون السعودي الرسمي عن وزير الخارجية فيصل بن فرحان آل سعود قوله في برلين "الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب تعرقل فرص السلام".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية السعودي: ملتزمون بخطة السلام العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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