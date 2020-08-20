وزير الخارجية السعودي يؤكد أنه لا تطبيع مع اسرائيل بدون تحقيق السلام مع الفلسطينيين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الألماني هايكو ماس "يمين" ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحافي في برلين الأربعاء 19 أغسطس 2020

أعلن وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان الاربعاء أن المملكة لن تحذو حذو الامارات في تطبيع العلاقات مع اسرائيل في ظل عدم التوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

وقال وزير الخارجية السعودية خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الالماني هايكو ماس في برلين إن "المملكة العربية السعودية تؤكد التزامها بالسلام خياراً استراتيجياً واستناده على مبادرات السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".

وأضاف "حين يتحقق ذلك، تصبح كل الأمور ممكنة".

والاتفاق الذي أعلن الأسبوع الماضي بين إسرائيل ودولة الإمارات هو الثالث من نوعه الذي تبرمه إسرائيل مع دولة عربية، بعد مصر والأردن، ويعزز احتمال التوصل إلى اتفاقات مشابهة مع دول خليجية أخرى.

وهذا أول رد فعل للرياض على الاتفاق.

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وأضاف وزير الخارجية السعودي "تعتبر المملكة أي إجراءات أحادية إسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية تقوض حل الدولتين".

وتعهدت إسرائيل بموجب الاتفاق بتعليق خطتها لضم أراض فلسطينية في تنازل رحبت به أوروبا وبعض الحكومات العربية التي رأت أنه يعزز الآمال بتحقيق السلام في المنطقة.

لكن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو شدد على أن حكومته لن تتخلى عن خطط ضم غور الأردن والمستوطنات اليهودية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وكانت السعودية قد رعت مبادرة لحل النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني أطلقت عام 2002 تدعو فيها إسرائيل إلى الانسحاب من الاراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967 مقابل السلام والتطبيع الكامل للعلاقات مع الدول العربية.