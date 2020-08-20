الأمم المتحدة تنسق بين وكالاتها لتوصيل المساعدات إلى المحتاجين

تواصلت أعمال رفع الأنقاض في مرفأ بيروت ومحيطة وعمليات البحث عن الجثث والمفقودين، بالتزامن مع وصول طائرات المساعدات من دول عدة، فيما شدد الرئيس ميشال عون على أهمية التنسيق بين مختلف منظمات الأمم المتحدة لتصل المساعدات إلى المحتاجين لها، في وقت أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن التواصل مع عون مستمر في إطار المشاورات الجارية لتكليف رئيس جديد للحكومة تمهيداً لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، وطرح اسم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ليكون الرئيس المكلف، بعدما سبق أن تلقى برقية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد فيها وقوف مصر حكومة وشعباً بجوار الأشقاء في لبنان لتجاوز آثار الكارثة.

استقبل عون المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش ترافقه نائبته التي عينت حديثاً نجاة رشدي، وشرح كوبيتش المهام التي ستضطلع بها رشدي التي ستتولى خصوصاً تنسيق المساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمات الأمم المتحدة.

وشدد عون على أهمية التنسيق بين مختلف منظمات الأمم المتحدة لتصل المساعدات إلى المحتاجين، لافتاً

إلى أنه خلال مؤتمر باريس طلب من قادة الدول المشاركة أن يصار إلى تشكيل لجنة دولية تتولى تنسيق المساعدات وتشرف على توزيعها حفاظاً على الشفافية وحرصاً على أن تصل المساعدات إلى مستحقيها.

وقال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي عقب لقاء عون، إن المفوضية تقدم المساعدة إلى المتضررين، حيث تم تخصيص ملايين الدولارات لأمور الإغاثة الفورية ومساعدة المستشفيات التي تضررت نتيجة الانفجار، وقال إن المفوضية ستتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني لإعداد برنامج إيواء نحو 100 ألف شخص إضافة إلى برامج للمساعدة النفسية وغيرها من المساعدات الإنسانية الفورية.

وفي إطار المشاورات الجارية لتكليف رئيس جديد للحكومة، زار بري القصر الجمهوري والتقى عون. وكشفت مصادر متابعة أن عون يقوم بمشاورات حكومية مع القوى السياسية حول شكل الحكومة ورئيسها للوصول إلى تفاهم قبل تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، في وقت كشفت مصادر متابعة أن بري أعاد أمام عون طرح اسم الحريري لرئاسة الحكومة، مطالباً بالإسراع بتحديد موعد الاستشارات وأيضاً الإسراع بالتكليف والتشكيل الحكوميين.

وكان بري قد تلقى أمس ​ برقية من الرئيس المصري ​عبدالفتاح السيسي​ جدد فيها تأكيد وقوف مصر ​حكومة​ وشعباً، جنباً إلى جنب بجوار الأشقاء في ​لبنان​ لتجاوز آثار الكارثة الأليمة التي حلت بمرفأ بيروت​ وحتى يسود الهدوء والاستقرار أرجاء البلاد.

إلى جانب ذلك أعلن الدفاع المدني أن عمليات البحث عن ​المفقودين​ إثر ​انفجار​ ​مرفأ بيروت​ مازالت مستمرة، حيث يعمل عناصر ​الدفاع المدني​ إلى جانب أجهزة الإغاثة الأخرى المحلية لليوم السادس عشر، في وقت توفي اللبناني شوقي مرعب الذي أصيب في الانفجار وخضع للعلاج من إصابات بالغة في المستشفى لأسبوعين بعدما توفي أمس الأول اللبناني بسام الخوري جراء الإصابة أيضاً، فيما تم التأكد من جثة جو بوصعب من فوج إطفاء بيروت بعد صدور نتائج الحمض النووي أمس.

وفيما تواصلت التحقيقات بملف الانفجار، وجه المحامي مجد حرب بلاغاً إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات حول موضوع تمنع كل من رئيس الجمهورية عون ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب عن ممارسة واجباتهما والتسبب بوفاة مئات الأشخاص وبإصابة آلاف المواطنين وبتدمير نصف العاصمة بيروت.

ووصلت أمس باخرة إلى مرفأ بيروت محملة بالطحين مقدمة من برنامج الأغذية العالمي. كما وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي ​طائرة مغربية تحمل مساعدات طبية، وطائرتان مصريتان ​تحملان مساعدات غذائية وطبية، إضافة إلى طائرة عسكرية أوكرانية تحمل على متنها مستلزمات ومساعدات طبية. ووصلت طائرتان، إحداهما أمريكية خاصة وأخرى بريطانية، منتصف ليل أمس الأول، تحملان مساعدات طبية إلى لبنان.