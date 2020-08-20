شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أمريكى : أى مبيعات أسلحة أمريكية للإمارات لن تهدد إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل في مقابلة مع صحيفة جيروزاليم بوست، إن الولايات المتحدة ستضمن احتفاظ إسرائيل بتفوقها العسكري في المنطقة إذا حدث أن بيعت طائرات أمريكية من طراز إف-35 للإمارات العربية المتحدة.

جاءت تصريحات السفير ديفيد فريدمان للصحيفة في أعقاب تقرير نشر يوم الثلاثاء في صحيفة إسرائيلية يومية أخرى هي يديعوت أحرونوت أفاد بأن واشنطن تعتزم بيع طائرات إف-35 للإمارات في إطار اتفاق الدولة الخليجية، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.