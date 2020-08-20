شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أمريكى : أى مبيعات أسلحة أمريكية للإمارات لن تهدد إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل في مقابلة مع صحيفة جيروزاليم بوست، إن الولايات المتحدة ستضمن احتفاظ إسرائيل بتفوقها العسكري في المنطقة إذا حدث أن بيعت طائرات أمريكية من طراز إف-35 للإمارات العربية المتحدة.
جاءت تصريحات السفير ديفيد فريدمان للصحيفة في أعقاب تقرير نشر يوم الثلاثاء في صحيفة إسرائيلية يومية أخرى هي يديعوت أحرونوت أفاد بأن واشنطن تعتزم بيع طائرات إف-35 للإمارات في إطار اتفاق الدولة الخليجية، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير أمريكى : أى مبيعات أسلحة أمريكية للإمارات لن تهدد إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.