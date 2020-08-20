شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابى حول 500 مليون ريال بطرق غير شرعية خارج المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من الإطاحة بتنظيمٍ عصابي مكون من8 أشخاص، منهم 5 من الجنسية السودانية امتهنوا تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية.

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وكشفت شرطة الرياض أن من بين المتهمين 3 مواطنين تستروا عليهم ومكنوهم من عمليات التحويل عبر حسابات بنكية لمؤسسات فردية مسجلة بأسمائهم، مقابل عمولات مالية.

وقد تجاوزت المبالغ المالية التي تم تحويلها خلال العام الحالي (2020)، خمسمائة مليون (500,000,000) ريال، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر قاربت (2,000,000) مليوني ريال، وقد جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.