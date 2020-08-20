شكرا لقرائتكم خبر عن أسهل طريقة لزيادة مساحة التخزين في الحاسب الآلي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يعاني البعض من مشكلة امتلاء قرص التخزين في الكمبيوتر أو الحاسب الشخصي، مما يتسبب في عدم القدرة على تسطيب برامج، أو تشغيل برامج أخرى، حيث يتطلب الأمر زيادة مساحة التخزين لإتمام هذه العمليات بنجاح.

وفي هذا السياق، نشر الخبر التقني عبدالعزيز الحمادي، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، شرح من خلاله طريقة سهلة لزيادة مساحة التخزين في الحاسوب الشخصي.

وقال الحمادي، معلقا على المقطع: “إذا كنت تعاني من أن مساحة التخزين في جهازك الكمبيوتر ممتلئة؛ فجرّب هذا الحل!

بحيث يتيح لك مساحة إضافية لزيادة مساحة وحدة التخزين في جهازك وبشكل مجاني، عن طريق استثمار المساحات غير المستغلة”.