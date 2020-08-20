حملة مشتركة تضبط 32 مخالفة في منشآت قطاع التبغ بالرياض (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفذت الفرق التابعة للهيئة العامة للزكاة والدخل، حملة رقابية على منشآت قطاع التبغ ومشتقاته في منطقة الرياض، حيث قامت بزيارة 70 موقعاً، وجرى ضبط 32 مخالفة.
وتنوعت المخالفات المضبوطة ما بين عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية، وعدم وجود الأختام الضريبية، وعدم تحصيل الضريبة، وقامت الفرق بالتأكد من تحصيل ضريبة القيمة المضافة 15%.
وتم إجراء الحملة المشتركة بالتعاون مع وزارتي التجارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للجمارك واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.
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