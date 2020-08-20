شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مشتركة تضبط 32 مخالفة في منشآت قطاع التبغ بالرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفذت الفرق التابعة للهيئة العامة للزكاة والدخل، حملة رقابية على منشآت قطاع التبغ ومشتقاته في منطقة الرياض، حيث قامت بزيارة 70 موقعاً، وجرى ضبط 32 مخالفة.

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وتنوعت المخالفات المضبوطة ما بين عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية، وعدم وجود الأختام الضريبية، وعدم تحصيل الضريبة، وقامت الفرق بالتأكد من تحصيل ضريبة القيمة المضافة 15%.

وتم إجراء الحملة المشتركة بالتعاون مع وزارتي التجارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للجمارك واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.