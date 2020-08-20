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حقيقة إغلاق المنفذ البري بين المملكة والأردن

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكد وزير الداخلية الأردنية، سلامة حماد، أن العمل في مركز حدود العمري (الأردني – السعودي) لا يزال جارياً، نافياً الأخبار التي ذكرت إغلاقه.

وأشار “حماد” إلى أنه تم الطلب من الموظفين العاملين بالمركز الحدودي عدم مغادرته لحين ظهور نتائج فحص .

وكان وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، قد أعلن في وقت سابق، عن تسجيل 18 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا لعاملين من جنسيات عربية في مركز حدود العمري.

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