شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إغلاق المنفذ البري بين المملكة والأردن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكد وزير الداخلية الأردنية، سلامة حماد، أن العمل في مركز حدود العمري (الأردني – السعودي) لا يزال جارياً، نافياً الأخبار التي ذكرت إغلاقه.

وأشار “حماد” إلى أنه تم الطلب من الموظفين العاملين بالمركز الحدودي عدم مغادرته لحين ظهور نتائج فحص كورونا.

وكان وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، قد أعلن في وقت سابق، عن تسجيل 18 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا لعاملين من جنسيات عربية في مركز حدود العمري.