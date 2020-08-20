«قشـرة الكاجـو» تصلـح تلـف الأعصـاب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي



حدد علماء من جامعة فاندربيلت الأمريكية، مركّباً كيميائياً من الأحماض الأناكاردية، في قشرة «الكاجو»، يفتح باباً لعلاجات جديدة لأمراض المناعة الذاتية، إذ يُصلح تلف الأعصاب، وأعراضاً أخرى لمرض التصلب العصبي المتعدد.

وأوضح العلماء أن هناك مادة دهنية تحيط بالمحور العصبي والطبقة العازلة حول الأعصاب تعرف ب«المايلين»، ونظراً لتآكلها، تواجه الإشارات العصبية مشكلة في الوصول إليها، ما يؤدي إلى مشاكل في التنسيق والعضلات والرؤية.

وقام الباحثون بزراعة نوع من الخلايا في الفئران

«قشرة الكاجو» تصلِحتسمى «الخلايا الأولية قليلة التغصن»، أو «بي سي إس»، والتي تلعب دوراً رئيسياً في تكوّن «المايلين»، وعند إضافة حمض «الأناكارديك» الموجود في قشرة «الكاجو»، زاد إنتاج بروتين «إنترلوكين» الذي يساعد في تكوين «المايلين». وأشار العلماء إلى أنهم سيعملون على تطبيق هذا الاكتشاف سريرياً على البشر.