إرغام رئيس مالي على الاستقالة.. والإمارات لتجنب الفوضى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت دولة الإمارات عن قلقها الشديد، إزاء تطورات الأوضاع الأمنية في مالي، مؤكدة أهمية الحفاظ على السلم والأمن في منطقة الساحل الإفريقي ومكافحة الإرهاب والتطرف. ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أصدرته، أمس الأربعاء، إلى تغليب الحكمة والعقل، لتجنب الفوضى والانفلات الأمني، وذلك انطلاقاً من دور الدولة مع مجموعة دول الساحل، وحرصها على الأمن والاستقرار في مالي والمنطقة.

و‎أكدت الإمارات ضرورة تركيز الجهود والعمل على محاربة الإرهاب والتطرف، ودعم الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة الحيوية خدمة لمصالح شعوبها.

يأتي ذلك فيما جمد الاتحاد الإفريقي، عضوية مالي بعد احتجاز عسكريين متمردين، قادتها وإرغام الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا على الاستقالة، فيما تواصل التنديد الدولي بالانقلاب العسكري، والتغيير غير الدستوري للحكومة. ودانت واشنطن استيلاء الجيش على السلطة، مطالبة بضمان «حرية وأمن المسؤولين الحكوميين»، كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى الإفراج «الفوري» عن المعتقلين و«عودة دولة القانون»، في وقت برر المتمردون تحركهم، بسبب انزلاق البلاد في حالة من «الفوضى والانفلات وانعدام الأمن»، متعهدين بالإشراف على انتخابات عامة، داعين المجتمع المدني، والحركات السياسية إلى الانضمام لهم، لوضع خطة للانتقال السياسي.