رئيس مالي يتنحى إثر انقلاب عـسكري.. وتنديد دولي واسع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا في خطاب عبر التلفزيون الحكومي فجر أمس الأربعاء، استقالته من منصبه، وحلّ البرلمان والحكومة، وذلك بعيد ساعات على إلقاء عسكريين متمرّدين القبض عليه وعلى رئيس وزرائه في انقلاب عسكري دانته الأسرة الدولية، فيما أكد الانقلابيون عزمهم تنفيذ انتخابات عامة، وجمد الاتحاد الإفريقي عضوية باماكو، ودانت واشنطن ما اعتبرته «تمرداً» ودعت إلى ضمان حرية القادة المحتجزين.



وقال كيتا (75 عاماً) في خطابه: «أودّ في هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى سنوات طويلة، وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلّي عن مهامي، عن كلّ مهامي، اعتباراً من هذه اللحظة»، مشيراً إلى أنّه قرّر حلّ البرلمان والحكومة.

وأوضح كيتا، أنّه لم يعد أمامه سوى الاستقالة، لأنه لا يريد إراقة أي قطرة دم.وقال:«إذا كان بعض عناصر قواتنا المسلّحة ارتأوا أنّ الأمر يجب أن ينتهي بتدخّلهم، فهل لديّ حقّاً خيار؟ أنا أرضخ لأنني لا أريد أن تراق أي قطرة دم من أجل أن أبقى في منصبي».

وجاءت استقالة كيتا، بعدما اعتقله عسكريون في انقلاب أيّده المتظاهرون الذين يطالبون منذ أشهر برحيل رئيس الدولة.

وقوبل الانقلاب، بتنديد دولي واسع، إذ دانته المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، مطالبة بالإفراج فوراً عن الرئيس ورئيس وزرائه، وقررت تعليق عضوية مالي في هيئاتها. كما دانت الأمم المتحدة الانقلاب، وتقرر عقد جلسة طارئة مغلقة لمجلس الأمن لبحث الأزمة. وجمد الاتحاد الإفريقي عضوية مالي، وأكد أن التعليق سيظل سارياً لحين استعادة النظام الدستوري، مطالباً بالإفراج عن كيتا وغيره من المسؤولين.

كما دان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشدة استيلاء الجيش على السلطة في مالي، مطالباً بضمان «حرية وأمن المسؤولين الحكوميين» .وطالب الاتحاد الأوروبي، أمس بالإفراج الفوري عن المعتقلين و«عودة دولة القانون» في مالي. من جهتهم، أعلن العسكريون الذين استولوا على السلطة أمس، تشكيل «لجنة وطنية لإنقاذ الشعب»، مؤكدين أنهم يريدون القيام «بانتقال سياسي مدني» يفترض أن «يؤدي إلى انتخابات عامة» خلال «مهلة معقولة». وظهر رجال ببزات عسكرية على القناة العامة «او ار تي ام». وقال أحدهم مقدماً نفسه على أنه الناطق باسم العسكريين الكولونيل إسماعيل واجي: «قواتنا الوطنية المجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ». وأضاف:«بلادنا تغرق يوماً بعد يوم في الفوضى، وعدم الاستقرار بسبب الرجال المكلفين مصيرها». ( وكالات)