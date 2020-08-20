إسرائيل تُلوِّح بموجة اغتيالات ضد «حماس» و«الجهاد» في غزة

لوّحت إسرائيل أمس الأربعاء، بتنفيذ موجة اغتيالات ضد قيادات في حركتي حماس والجهاد في قطاع غزة، فيما هدد مسؤول في حماس، بالرد بالمثل، في وقت تضغط فيه مصر للتهدئة.

وكـــــرر رئــيـــس الـــــوزراء الإســـرائيـلي بنيامين نتنياهو، تهديده لحركتي حماس والجهاد بعمليات اغتيال بعد استمرار إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة على مستوطنات غلاف غزة. وقال نتنياهو للتلفزيون الإسرائيلي: «ما حدث في المرة الماضية لحماس والجهاد سيحدث لهم الآن مضاعفاً». وأوضح في حديثه مع رؤساء المجالس المحلية المحيطة بالقطاع، أن الحكومة اتبعت سياسة جديدة تقضي بأنه لا فرق بين إطلاق قذيفة صاروخية أو إضرام النار من ناحية الرد الإسرائيلي.

وكان نتنياهو قال الثلاثاء، إن إسرائيل تستعد لجولة أخرى من القتال في قطاع غزة إذا لزم الأمر.

وتبادل الجيش الإسرائيلي وحماس القصف مساء الثلاثاء، على الرغم من الوساطة التي تقودها مصر لوضع حد لأكثر من عشرة أيام متتالية من التصعيد العسكري بين الحركة التي تسيطر على قطاع غزة وإسرائيل.

وأطلقت من القطاع الثلاثاء، بالونات حارقة وصاروخ باتجاه إسرائيل فردّت قبيل منتصف الليل بغارات شنّتها «طائرات مقاتلة» وطائرات أخرى مسيّـرة، استهدفت «مواقع لحماس» في قطاع غزة، بحسب ما أعلن الجيش في بيان.

من جهتها أكدت مصادر أمنية وشهود عيان في القطاع وقوع الغارات، مشيرين إلى أنها لم تسفر عن سقوط إصابات. وقال عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية، في تظاهرة في غزة، إن «المقاومة في قطاع غزة يقظة ومستعدة للجم عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني». وأضاف: «أيادينا على الزناد، والقصف سيواجه بالقصف، والصواريخ ستواجه بالصواريخ، والقتل بالقتل».

من جهتها طالبت الإدارة المصرية، إسرائيل بوقف التصعيد في غزة، بحسب ما أفادت به مصادر خاصة لـ«العربية». وأضافت المصادر أن القاهرة تضغط على تل أبيب لوقف الغارات على غزة، وتخفيف الحصار المفروض على القطاع. كما شهدت المفاوضات تشديد مسؤولين أمنيين مصريين لنظرائهم الإسرائيليين، على ضرورة عدم استهداف أي من قيادات الفصائل الفلسطينية لمنع نشوب حرب.

(وكالات)