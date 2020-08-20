الديمقراطيون يرشحون بايدن رسمياً لرئاسة أمريكا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رشح الحزب الديمقراطي، أمس الأول الثلاثاء، جو بايدن رسمياً لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية، متعهداً بأن ينهي انتخابه الانقسام في البلاد، وينهي الفوضى التي اتسمت بها إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، الذي رد عليه بهجوم وصفه فيه بأنه «دمية» في يد «اليسار الراديكالي»، وفي اليوم الثاني من المؤتمر العام للحزب، دفع سياسيون مخضرمون في الحزب، منهم الرئيسان السابقان بيل كلينتون وجيمي كارتر، وسياسيون صاعدون وشخصيات معروفة بأن بايدن سيستعيد شرف ونزاهة البيت الأبيض، ويعمل على إعادة حياة المواطن الأمريكي إلى طبيعتها، وألقت جيل زوجة بايدن، وهي معلمة، الكلمة الرئيسية في المؤتمر من مدرسة ثانوية في ديلاوير، عملت بها من قبل، وتحدثت عن تفاصيل علاقتها ببايدن، وكيف أن حبهما ساعده في التعافي بعد مقتل زوجته الأولى، وطفلته الرضيعة في حادث سيارة.

وقالت: «لم أتخيل أبداً وأنا في سن السادسة والعشرين أن أسأل نفسي: كيف يمكن لملمة عائلة محطمة؟ الإجابة هي نفسها مع أمة مفككة: بالحب والتفاهم».

وأضافت: «إذا عهدتم لجو بمسؤولية هذا البلد فسوف يفعل لعائلاتكم ما فعله لعائلتنا: سيجمعنا ويوحدنا».

وطوال الأمسية، قارن القادة الديمقراطيون الباع الطويلة لبايدن مع ما وصفوه بأنه «سوء إدارة مريع» من جاب ترامب لأزمة تفشي فيروس كورونا، ورغبته في إفساد المؤسسات الديمقراطية.

وقال كلينتون في مقطع فيديو مسجل: «في وقت مثل هذا، يجب أن يكون المكتب البيضاوي مركز قيادة. هو بدلاً من ذلك مركز عاصفة. هناك فوضى فحسب. شيء واحد فقط لا يتغير قط، إصراره على إنكار المسؤولية وإلقاء اللوم».

وصوَّت مندوبو الحزب عن بعد لتأكيد ترشيح بايدن عبر أسلوب التصويت بقراءة الأسماء الفردية الذي أثار ردود فعل فورية على مواقع التواصل. وفور ترشيحه ظهر بايدن في بث مباشر مع زوجته، وشكر الحزب لترشيحه بعد أكثر من ثلاثة عقود على محاولته الأولى الفاشلة لخوض انتخابات الرئاسة.

وفي محاولة لجذب الانتباه عن بايدن، عقد ترامب، الذي يتراجع في استطلاعات الرأي، مؤتمراً انتخابياً في أريزونا التي تعد من الولايات الصعبة في الانتخابات، وقد تميل لأي من الحزبين، وتلعب دوراً حاسماً في النتيجة.

ووصف ترامب خطة الهجرة الخاصة ببايدن، بأنها «راديكالية» و«متطرفة»، مواصلاً تصوير الأخير على أنه «دمية» في أيدي مثيري الاضطرابات المنتمين لليسار.

وفي بيان صدر مساء أمس الأول قال تيم ميرتو المتحدث باسم حملة ترامب إن ترشيح بايدن يعني أن «رؤساءه من اليسار المتطرف يتولون القيادة رسمياً الآن».

وينظم الحزب الجمهوري مؤتمره العام الأسبوع المقبل، وسيكون أيضاً عبر الإنترنت. وسيعلن ترامب فيه قبوله ترشيح الحزب له لخوض الانتخابات في كلمة من البيت الأبيض على الرغم من الانتقادات الموجهة له باستغلال مقر الرئاسة لأغراض سياسية.(رويترز)