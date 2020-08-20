«سلامة الطفل»: مرحلة جديدة لتهيئة الأطفال للعودة للمدارس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ميرفت الخطيب



أكدت هنادي صالح اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أنه بات يترتب على أولياء الأمور تهيئة أطفالهم نفسياً وجسدياً لمرحلة جديدة تمر عليهم والعالم بأسره للمرة الأولى بعد التزامهم البقاء في المنازل، لحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة بعد الإعلان عن عودة الطلاب إلى المدارس الحكومية والخاصة مع بداية العام الجديد في دولة الإمارات، سواء عبر التعليم في المدرسة، أو التعليم عن بعد أو غيرهما من الخيارات التي تتوفر للأسر.

وقالت: «تقف الأسرة اليوم أمام تحدِّ جديدٍ مع أطفالها، يتطلب منها أن تكون على قدر من المسؤولية والوعي، وقادرة على تفهّم واستيعاب مشاعر ومخاوف أطفالها خلال المرحلة المقبلة، فبعد شهور من تقديم التعليمات وتشجيعهم على عدم الخروج من المنزل، تدخل الأسر الآن في مرحلة جديدة لتشجيع وتهيئة أطفالهم للعودة إلى المدرسة، والالتزام بالتباعد الجسدي بينهم وبين زملائهم بالصف، بالإضافة إلى العديد من التعليمات الوقائية». وتضيف: «أول خطوة يجب على الأهل اتباعها هي محاورة أطفالهم بشكل مفتوح والاستماع إلى آرائهم وأسئلتهم التي قد تشير إلى مشاعرهم الحقيقية ومخاوفهم، وطمأنتهم حول الإجراءات الوقائية السريعة والمستمرة التي تتخذها الدولة لمكافحة انتشار الفيروس، ليشعر الأطفال بالراحة».