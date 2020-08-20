عمـار بـن حميـد يفتتـح مركـز فحـص «كوفيـد - 19» بتقنية الليزر في عجمان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تسعى جاهدة لتوفير كل الإمكانات و الاحتياجات والتسهيلات للمواطنين، من خلال إقامة مراكز فحص متقدمة ومتطورة والحصول على نتائج طبية خاصة في هذا الوقت الذي نواجه فيه جائحة كورونا، موضحاً أن القيادة حريصة على صحة المواطنين والمقيمين في الدولة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه مركز الفحص بتقنية الليزر في قاعة الإمارات للضيافة في عجمان والذي أقامته شركة «طموح للرعاية الصحية» اليوم بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين لإجراء فحوص سريعة لكورونا لا تتعدى ثلاث دقائق.

رافق سموه خلال افتتاح المركز، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان وحمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية وعدد من كبار المسؤولين.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إن العلم يتطور يوماً بعد يوم من أجل خدمة الإنسان والبشرية، مشيداً بتوجيهات القيادة وحرصها على توفير مراكز فحص متقدمة وسريعة من أجل الاطمئنان على صحة المواطنين والمقيمين وما هذه المركز المتعددة ومنها الفحص من السيارة والآن الفحص السريع بتقنية الليزر، إلا دليل على اهتمام وحرص القيادة وسعيها لأن تكون الإمارات خالية من الأمراض والتخلص من هذا الوباء.

وأضاف أن إقامة هذا المركز يأتي تحقيقاً لتوجيهات قيادتنا واهتمامها بالحفاظ على صحة أفراد المجتمع من كورونا المستجد والالتزام ببرامج الوقاية واتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من هذا المرض، مؤكداً ضرورة التزام الجميع بتنفيذ بروتوكولات الوقاية والتوجه لإجراء اختبار كورونا سواء عن طريق المسحة أو بتقنية الليزر لمحاصرة الوباء وتحقيق السلامة الشاملة لجميع أفراد المجتمع، وإن شاء الله ستمر هذه المرحلة بأسرع وقت ممكن.

كان سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ومرافقوه قد أجروا أول فحص بتقنية الليزر إيذاناً بافتتاح المركز أمام الجمهور وقاموا بجولة تفقدية استمعوا خلالها إلى شرح واف من عبدالله الراشدي، مدير المشاريع في شركة «طموح للرعاية الصحية» حول اختصاصات ومهام مركز الفحص واطلعوا على سير العملية الصحية وتنفيذ الفحص بسرعة فائقة لا تتعدى ثلاث دقائق فقط مقابل 50 درهماً فقط، الأمر الذي من شأنه الإسهام في السيطرة على الوباء والانتهاء منه.

وقال عبدالله الراشدي إن إقامة هذا المركز - الذي يعتبر الأول في الإمارات الشمالية - يأتي خدمة لسكان الإمارات الشمالية وإمارة عجمان لا سيما في هذا الموقع الحيوي والمهم، موضحاً أن المركز يستقبل الراغبين في إجراء فحص كورونا على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وأشار إلى أنه سيتم إجراء الفحوص لجميع الراغبين مقبل 50 درهماً اعتباراً من أمس.

وأضاف أن المركز يحتوي على 20 منصة فحص بتقنية الليزر إضافة إلى منصات أخرى للفحص عن طريق المسحة، موضحاً أن المركز على استعداد تام لاستقبال ما بين 6 و 8 آلاف مراجع يومياً من المواطنين والمقيمين على مدى 24 ساعة وأن العمل بالمركز سيتواصل حتى الانتهاء من جائحة كورونا، مطالباً الجميع بضرورة عمل الفحوص من أجل المحافظة على صحتهم والتصدي لكورونا.

ونوه الراشدي بأن توفير خدمات فحص كورونا لجميع أفراد المجتمع يعد من الإجراءات الوقائية والاحترازية المهمة لتحقيق السلامة، وأن تلك الفحوص تسهم في السيطرة على الوباء.

و أكد أن شركة «طموح للرعاية الصحية» انتهت من جميع الترتيبات اللازمة لاستقبال المواطنين والمقيمين في الإمارات الشمالية ومباشرة العمل فوراً،مشيراً إلى أن اختيار المكان والموقع وسط مدينة عجمان جاء نظراً لأهمية وسهولة الوصول إليه من جميع الإمارات الشمالية.

(وام )