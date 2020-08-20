السيسي يوجه الجيش بالحفاظ على أعلى درجات الاستعداد القتالي

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، القوات المسلحة بالاستمرار في الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد القتالي، لتنفيذ أي مهمة للحفاظ على الأمن القومي للبلاد،وجددت مصر تأكيد إلتزامها بدعم الشعب الليبي وجيشه الوطني ضد الإرهاب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيسي، أمس، مع قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها أمس: إن «الرئيس السيسي وجه بالحفاظ على الكفاءة، وأعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي، لتنفيذ أي مهام توكل لعناصر القوات المسلحة لحماية أمن مصر القومي».

وأضافت أن ذلك جاء في «ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة، والقدرة الكبيرة التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية في كافة الفروع والتخصصات ونظم التسليح».

وتواجه مصر تحديات غير مسبوقة على الصعيدين الداخلي والخارجي من بينها الاستمرار في مواجهة العناصر الإرهابية، والخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة ، إضافة إلى التطورات في الجارة الغربية ليبيا، بسبب التدخلات التركية وسط مطالبات بتدخل عسكري مصري لكبحه.