طيران الإمارات توفر برامج سياحية في سيشل والمالديف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



توفر طيران الإمارات للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، فرصاً للسفر إلى سيشل بعد أن أصبحت أول ناقلة دولية تستأنف تشغيل رحلاتها إلى هذه الجزيرة بالتزامن مع إعادة فتح شواطئها ومرافقها السياحية أمام السياح في الأول من أغسطس الجاري.

وتبدأ أسعار السفر في الدرجة السياحية من 3705 دراهم، وفي درجة رجال الأعمال من 10915 درهماً، وفي الدرجة الأولى من 22045 درهماً. ويسري العرض على الحجوزات حتى 7 سبتمبر المقبل، للسفر حتى 31 مايو 2021.

وتتميز سيشل بشواطئها الرملية البيضاء وغاباتها الاستوائية ومنتجعاتها الفندقية ذات الخمس نجوم، إضافة إلى تنوع الحياة البرية والبحرية في أرخبيل الجزر. ويتعين على المسافرين من دولة الإمارات تقديم نتيجة سلبية لاختبار «كوفيد- 19» أجري في غضون 72 ساعة قبل السفر.

وتسيّر طيران الإمارات 4 رحلات أسبوعياً إلى سيشل بطائرات البوينج 777-300ER. وتغادر الرحلة «ئي كيه 705» مطار دبي الدولي الساعة 2:10 صباحاً وتصل إلى ماليه الساعة 6:45 صباحاً. أما رحلة العودة «ئي كيه 708»، فتقلع من مطار العاصمة ماليه في الساعة 11:50 ليلاً وتصل إلى دبي في الساعة 4:20 صباح اليوم التالي (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وسيشل).

وينبغي على جميع ركاب الترانزيت والقادمين إلى دبي (والإمارات العربية المتحدة)، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح بغض النظر عن البلد الذي ينتمون إليه، الخضوع لاختبار PCR للكشف عن «كوفيد- 19».

وأبرمت «الإمارات للعطلات»، اتفاقية حصرية مع الفنادق والمنتجعات في سيشل للمساعدة في تسهيل إجراء اختبار PCR سواء في المنتجعات أو من خلال نقل العملاء إلى المرافق الصحية المعتمدة لإجراء الاختبار.



برامج سياحية



توفر «الإمارات للعطلات» للمسافرين من دولة الإمارات، برامج سياحية متكاملة تتضمن اختيار الإقامة في مجموعة متنوعة من المنتجعات في سيشل والمالديف. وخففت ذراع تنظيم البرامج السياحية الخارجية التابعة لطيران الإمارات، سياسة الحجز؛ حيث أتاحت للعملاء فرصة حجز برنامج عطلة مقدماً مقابل إيداع 199 درهماً فقط، إضافة إلى توفير مواعيد بالفيديو للتحدث مع مستشاري العطلات، ما يتيح للعملاء التخطيط المسبق والاستمتاع بخدمات سلسة وإجراء الحجوزات من منازلهم.

ويمكن للمسافرين من دولة الإمارات إلى سيشل الاستمتاع ببرنامج عطلة خمس نجوم بأسعار تبدأ من 5359 درهماً للشخص الواحد، وتغطي تذكرة السفر ذهاباً وإياباً مع طيران الإمارات والإقامة الفندقية ومزايا حصرية أخرى. وتعمل المنتجعات الفندقية في سيشل على تسهيل نقل الضيوف لإجراء اختبار PCR المطلوب قبل رحلة العودة إلى دبي.

ويستمتع المسافرون الذين يختارون زيارة المالديف أيضاً ببرنامج عطلة خمس نجوم بأسعار تبدأ من 4489 درهماً للشخص الواحد، وتغطي تذكرة السفر ذهاباً وإياباً مع طيران الإمارات والإقامة الفندقية لثلاث ليال. وتوفر فنادق ومنتجعات جزر المالديف إجراء اختبار PCR داخل المنتجعات قبل رحلة العودة.