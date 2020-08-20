توافق مصري ــ سوداني تجاه سد النهضة ورفض القرارات الأحادية

أكد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، وجود توافق في الموقفين المصري والسوداني بشأن ملف سد النهضة، مشدداً خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، في مدينة العلمين الجديدة، على ضرورة التفاوض للتوصل إلى اتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل السد، بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث، وعدم اتخاذ قرارات أحادية.

وأكد مدبولي بحسب بيان أصدره مجلس الوزراء، عقب الاجتماع، أمس، أن الزيارة التي قام بها مؤخراً إلى السودان الشقيقة، على رأس وفد رفيع المستوى، تؤكد اهتمام مصر بتوطيد علاقاتها مع الأشقاء في السودان، والإسراع بتنفيذ مشروعات التعاون المشترك التي تم الاتفاق عليها، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التوسع في مجالات التعاون بين البلدين.

وأشار إلى أنه تم التوافق مع الأشقاء في السودان على عودة فرع جامعة القاهرة في السودان، ووجه وزير التعليم العالي بالعمل على الإسراع بعودة الكليات المختلفة تباعاً في هذا الفرع، كما كلّف جميع الوزراء المعنيين بالتواصل المباشر مع نظرائهم السودانيين، بهدف ترسيخ العلاقات المشتركة وتعزيز أطر التعاون بين البلدين.

واستعرض مدبولي عدداً من مشروعات التعاون المشترك بين مصر والسودان، في قطاعات الكهرباء، والصحة والنقل والزراعة والثروة الحيوانية، والمجالات الأخرى. ووجه رئيس الوزراء، الشكر لوزيري الدفاع والإنتاج الحربي، والصحة والسكان، على الجهود المبذولة مؤخراً لتوصيل المساعدات للمتضررين من الفيضانات في السودان، وكذلك شحنات المساعدات الطبية المختلفة.

وقال مدبولي إن هناك أيضاً اهتماماً واضحاً من الأشقاء في السودان بجذب المستثمرين المصريين، مشيراً إلى أنه تم التوافق على عقد مؤتمر قريب في السودان يحضره المسؤولون والمستثمرون المصريون، لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السودان، إلى جانب بحث آليات التعاون في هذا الشأن بين البلدين.

وفي أثناء ذلك، بحث المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع الفريق أول ميرغني أدريس سليمان، مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية السودانية والوفد المرافق له، التعاون في مختلف المجالات.

وصرح محمد عيد بكر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي، أن اللقاء شهد تباحثاً حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي ومثيلاتها من الشركات السودانية، في العديد من المجالات العسكرية والمدنية، لطرح نموذج يحتذى للتعاون بين الدول الإفريقية، وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على الدولتين.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل من الجانبين لصياغة اتفاقية تعاون تحقق الهدف المنشود من الزيارة، وهو تحقيق تعاون وشراكة استراتيجيين، للاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لتحقيق التكامل والتطوير لكلا الجانبين، للوصول إلى تعميق التصنيع المحلي لمصر والسودان.