الحكـم فـي قضيـة اغتيـال الحريـري لـم يَـرقَ لتوقعـات مناصريـه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى اللبنانيون الحكم الذي أصدرته المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق، رفيق الحريري، بعدما أنهكتهم سنوات من الأزمات السياسية ثم الانهيار الاقتصادي المتسارع، منذ أشهر، وأخيراً انفجار المرفأ المروّع.

ودانت المحكمة الدولية، أمس الأول الثلاثاء، واحداً من المتهمين الأربعة الأعضاء في «حزب الله» باغتيال الحريري عام 2005، الذي طبع بتداعياته الكبيرة تاريخ لبنان الحديث. ومنذ تعيين موعد النطق بالحكم الذي تم تأجيله إثر انفجار المرفأ، سرت مخاوف من توتر، خصوصاً في مناطق تعد معقلاً لتيار المستقبل الذي أسّسه الحريري، إلا أن الحكم لم يرقَ إلى مستوى توقعات مناصريه الذين تحدثوا عن حكم هزيل بعد 13 سنة من تأسيس المحكمة، وست سنوات على المحاكمة.

وفي منطقة الطريق الجديدة في بيروت، حيث رفعت منذ سنوات صور لرفيق الحريري مذيلة بتوقيع «الحقيقة.. لأجل لبنان»، تقول الشابة ريان: «بعد 15 سنة، اختاروا شخصاً واحداً مسؤولاً عن القضية كلّها؟»، واصفة القرار ب«المهزلة». وقالت المحكمة في قرارها إن لسوريا، وحزب الله، «دوافع ربما لاغتيال» الحريري، «لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في الاغتيال»، و«ليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر».

وعلّق الشاب سعد الفرخ بالقول: «كلما أعطوا دليلاً كانوا يقولون إنه ليس قاطعاً»، معتبراً أنهم منذ سنوات «يأخذون المال سدى» لتمويل المحكمة.

وجاء صدور الحكم الغيابي بينما يغرق لبنان في أسوأ أزماته الاقتصادية، فأعاد إثارة الجدل حول الأموال التي دفعها لبنان في إطار مساهمته في تمويل المحكمة التي انقسم حولها اللبنانيون أيضاً.

ويقول نائب مدير مركز السياسة العالمية فيصل عيتاني: «بينما توقّعت قلة أن يصار إلى إلقاء القبض على أي شخص، يعتقد البعض أن المحاكمة بحدّ ذاتها تشكل سابقة مهمة في القانون الدولي». ويضيف: «لست واثقاً مما إذا كانت هذه السابقة تستحقّ كل هذا الوقت والمال، وعدم الاستقرار السياسي».

ويعتبر أستاذ العلوم السياسية في باريس وبيروت، كريم بيطار، أن الحكم جاء مخيّباً للآمال بعد سنوات من المطالبة على نطاق واسع، بمعرفة الحقيقة في اغتيال الحريري.

ويقول: «ثمة انطباع: تمخّض الجبل فولد فأراً». ووقع اغتيال الحريري في فترة بالغة الحساسية، وأثار صدمة في البلاد ونقمة شعبية واحتجاجات أسهمت في انسحاب الجيش السوري من لبنان بعد 30 سنة من الوجود، وسنوات طويلة من الوصاية السياسية.

وفي سردها للوقائع وتفاصيل الحكم، قالت المحكمة الدولية: «لا شك في أن الذين تآمروا لاغتيال الحريري قرروا قتله في حال واصل مساره بالابتعاد عن سوريا»، مشيرة إلى أن قرار الاغتيال «اتخذ على الأرجح في مطلع فبراير/شباط»، بعد اجتماع للمعارضة المناهضة لسوريا كان يدعمه الحريري. وعنونت صحيفة النهار اللبنانية على صفحتها الأولى «الحكم: إدانة الرأس المنفّذ وكشف المؤامرة السياسية»، في تركيز على الخلفيات السياسية التي تحدثت عنها المحكمة.

وبالفعل، تضاربت مقاربة اللبنانيين للحكم، بين من اعتبر انه دان عضواً في «حزب الله» هو سليم عياش، وبالتالي دان الحزب النافذ في البلاد، وبين من ركّز على أحكام البراءة بحق المتهمين الثلاثة الآخرين، وعدم وجود أدلة ضد قيادتي «حزب الله»، وسوريا.

واعتبر المدير التنفيذي لمبادرة الإصلاح العربي نديم حوري أنه «ستفسّر الأطراف المختلفة في لبنان حكم المحكمة الخاصة وفق أهوائها». وكتب نديم حوري أيضاً: «النتيجة في المحصلة غر مرضية بشدة؛ لأن الأسئلة الأساسية تُركت من دون أجوبة، وستواصل إثارة الانقسام بين اللبنانيين».

ولم يكن لصدور الحكم أي انعكاس في الشارع الغارق في همومه الاقتصادية والمعيشية. ويقول أستاذ العلوم السياسية كريم بيطار، إن ذلك قد يكون الأمر الإيجابي الوحيد المنبثق عن المحكمة. ويضيف: «لقد كان حكماً متناقضاً للغاية، لكنه يصب ربما في مصلحة السلم الأهلي في لبنان، الذي لا يحتاج إلى مزيد من التوتر الاجتماعي في الوقت الراهن». (أ ف ب)