شكرا لقرائتكم خبر عن حمد العامري يوقع عقد إدارة أعمال مع «الخوار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع الفنان حمد العامري عقداً واتفاقية مع شركة الخوار للإنتاج الفني وتنظيم الحفلات، تقضي برعاية وإدارة جميع أعماله الفنية، والإشراف على تسجيلها وإدارة حفلاته الخاصة والعامة والرسمية. وتضمنت الاتفاقية تقديم الشركة الدعم التسويقي والإداري والفني، من خلال متابعة وتطوير جميع حسابات الفنان حمد العامري على وسائل التواصل ، والبدء في تنفيذ أعمال فنية جديدة وتصويرها.

وتتولى الشركة إعادة أرشفة جميع أعمال العامري السابقة بأحدث التقنيات المتوفرة في المجال الفني.

وأعرب العامري عن سعادته بإبرام الاتفاقية، وقال: «بالنسبة لي تعد شركة الخوار للإنتاج الفني بمثابة منزلي».

وقال علي الخوار رئيس مجلس إدارة الشركة: «سعيد جداً بهذا الاتفاق؛ لأنه سيخدم الساحة الفنية، خاصة حمد العامري، وهو اتفاق بين أخوين ونسعى من خلاله إلى رفد الساحة بأعمال ترقى بتاريخ وعراقة الفن الإماراتي».

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