استئناف الترتيبات الأمنية لمسار دارفور في مفاوضات السلام بجوبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: ”الخليج 365”

استأنف وفد الحكومة السودانية برئاسة اللواء يس إبراهيم يس وزير الدفاع ووفد حركات الكفاح المسلح مسار دارفور، بجوبا، أمس الأربعاء، جلسات التفاوض حول ملف الترتيبات الأمنية.

وأعلن اللواء يس، عقب الجلسة، أن التفاوض يسير بصورة طيبة وعلى قدم وساق، وأكد عزم وتصميم الطرفان على تجاوز كافة العقبات ونقاط الخلاف، وأشاد بتجاوب وتعاون الوفد المفاوض لحركات الكفاح المسلح وأشار إلى أن الاتفاق حول الترتيبات الأمنية يمثل أسس عملية تحقيق السلام.

وقال: «إن الجلسة تداولت حول آليات إصلاح وتحديث وتطوير القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى»، ولفت إلى أن أمر إصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية يتم وفق أسس وإجراءات ومعايير متفق عليها عالمياً.

وأوضح أن الجلسة، ناقشت أيضاً كيفيه دمج القوات الذي يتم عبر آليات التحقق والتصنيف والترتيب ومراكز تدريب وتجميع القوات.

وأعرب اللواء يس، عن تفاؤله في أن يمضي التفاوض في هذا الملف إلى غاياته ونتائجه المرجوة.

وأشار إلى أن الترتيبات الأمنية بمسار دارفور بدأت منذ فترة طويلة وتوقفت، الآن بدأنا جلسة التفاوض وهي تسير بصورة طيبة.

وأضاف: «كانت الورقة فيها الكثير من التعقيدات، لكن بالصبر وقوة العزيمة استطعنا تعديل الورقة بما يتوافق مع المعايير والأسس التي تضبط المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى».

إلى ذلك، قال مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، ورئيس فريق الوساطة، توت قلواك: «تم رسمياً بدء التفاوض حول الترتيبات الأمنية المتعلقة بمسار دارفور»، وأضاف: «نتمنى أن تكون هذه الجولة حاسمة في مسار دارفور».

من جانبه، قال نور الدائم طه، مساعد رئيس حركة تحرير السودان للإعلام: «إن الجلسة تأتي لإكمال مناقشات سابقة فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية في مسار دارفور».

وأشار إلى أن حركة تحرير السودان والحركات الأخرى بمسار دارفور، دمجوا ورقتي التفاوض في ورقة واحدة، وقامت الحكومة بالرد على الورقة المدمجة .

بدوره، قال معتصم صالح، المتحدث باسم العدل والمساواة ومقرر التفاوض، كنا نتفاوض بمجموعتين مختلفتين في مسار دارفور، لكن في هذه الجلسة وحدنا الورقتين والأمور تسير بشكل جيد، ونعتقد بأن ما تبقى من الترتيبات الأمنية لن تستمر أكثر من جلستين أو ثلاث جلسات.