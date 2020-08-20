الإمارات تدخل عصر إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن نجاح شركة نواة للطاقة، التابعة لها والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وبالشراكة مع شركة أبوظبي للنقل والتحكم «ترانسكو» التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، باستكمال عملية الربط الآمن لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية مع شبكة الكهرباء الرئيسية لدولة الإمارات بعد مواءمة المحطة مع متطلبات الشبكة، وبدء إنتاج أول ميغاواط من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توصيل المحطة الأولى في براكة لشبكة الكهرباء في دولة الإمارات، بعد نجاح «نواة» في البدء في العمليات التشغيلية للمحطة نهاية يوليو 2020، حيث بدأ فريق تشغيل المفاعل منذ ذلك الحين بإجراء سلسلة من الاختبارات ورفع مستوى الطاقة بثبات، وبشكل تدريجي، حتى الوصول إلى مستوى إنتاج أول ميغاواط من كهرباء الحمل الأساسي من مشروع محطات براكة الجاري تطويره في منطقة الظفرة.

يمثل ربط المحطة الأولى بشبكة الكهرباء إنجازاً بالغ الأهمية خلال مسيرة تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، ومحطات براكة للطاقة النووية السلمية التي تعد حجر الأساس للبرنامج، وفق أعلى معايير السلامة والأمن والجودة.

وبهذا الصدد، قال محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «ربط أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية بشبكة نقل الكهرباء في دولة الإمارات بشكل آمن، يمثل اللحظة التي بدأنا فيها بالفعل بتحقيق مهمتنا بدعم النمو في الدولة عبر إنتاج طاقة كهربائية صديقة للبيئة على مدار الساعة، كما يعد ذلك بداية مرحلة جديدة لمشروع محطات براكة بعد سنوات من الاستعدادات والالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة العالمية. وكلنا ثقة بأن فرق العمل والتكنولوجيا المستخدمة في المحطات ستكون قادرة على مواصلة التقدم نحو تحقيق الهدف المتمثل في توفير قرابة 25% من احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية طوال الأعوام الستين المقبلة. فمحطات براكة إلى جانب مصادر الطاقة الصديقة للبيئة الأخرى تعد إحدى أهم ركائز التحول للطاقة الصديقة للبيئة في المنطقة والعالم، الأمر الذي يضع الدولة في مسار جديد للتنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الطاقة الكهربائية».

وأضاف: «تحقق هذا الإنجاز المتمثل بإنتاج أول ميغاواط من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية نتيجة التعاون الوثيق والمستمر مع شركائنا المحليين والدوليين، كما نعرب عن تقديرنا لشركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو)، والشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) شريكنا في الائتلاف المشترك، والمقاول الرئيسي لمحطات براكة، إضافة إلى العديد من الأطراف المعنية في الدولة والخبراء العالميين الذين عملوا معنا على مدار العقد الماضي، والذين أسهمت خبراتهم إلى جانب خبرات قطاع الطاقة النووية على المستوى العالمي في تعزيز التزامنا بأعلى معايير السلامة والجودة والأمن والشفافية وعدم الانتشار النووي خلال كافة مراحل تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي».

وأعرب الحمادي عن فخره بالكفاءات الإماراتية من المهندسين والمتخصصين في الطاقة النووية الذين أسهموا في تشييد وإنجاز المحطة الأولى، إضافة إلى مديري تشغيل ومشغلي المفاعلات الإماراتيين الذين خضعوا لبرامج تدريبية متقدمة حول العالم، الأمر الذي مكنهم من امتلاك المعارف والخبرات الكافية لإدارة المحطة، إلى جانب الخبرات العالمية، والوصول إلى هذا الإنجاز المتمثل بدعم النمو في دولة الإمارات من خلال توفير طاقة كهربائية آمنة وموثوقة لشبكة الكهرباء.

ولعبت شركة «ترانسكو» دوراً محورياً في عملية الربط، حيث أنشأت شبكة بطول 952 كيلومتراً من الخطوط العلوية بجهد 400 كيلو فولت، لتوصيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية بشبكة كهرباء أبوظبي، لضمان توصيل الكهرباء التي تنتجها المحطة الأولى في براكة بشكل آمن وموثوق إلى المستفيدين في جميع أنحاء الدولة.

و قال د. عفيف سيف اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لنقل والتحكم (ترانسكو): «تقوم شركة (ترانسكو) بدور مهم في تعزيز مستقبل أكثر استدامة للطاقة في دولة الإمارات، ومع التقدم المشهود في الدولة على مستوى مشاريع الطاقة الصديقة للبيئة، تواصل ترانسكو العمل على ضمان المواءمة بين بنيتها التحتية وهذه المشاريع بشكل فاعل، بهدف تزويد إمدادات طاقة آمنة ومستقرة للمجتمع. ويعد إتمام عملية المواءمة مع أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية خطوة مهمة نحو زيادة قدرة إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة وتوصيلها بشبكة الكهرباء».

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وأضاف: «تفخر ترانسكو، التابعة ل شركة (طاقة)، والمتخصصة في أعمال النقل والتحكم، بشراكتها مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة للطاقة التابعة لها، في مثل هذا المشروع الاستراتيجي لدولة الإمارات، ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا للمراحل التالية من المشروع».

ومع إنجاز الربط وتوصيل المحطة بالشبكة الرئيسية، سيبدأ مشغلو المفاعل النووي في المحطة الأولى برفع مستوى طاقة المفاعل بشكل تدريجي في ما يعرف باختبار الطاقة التصاعدي، والذي سيتم خلاله مراقبة واختبار أنظمة المحطة الأولى للتأكد من التزامها بأفضل الممارسات العالمية خلال مواصلة التقدم الآمن نحو إنتاج الكهرباء بالكامل.

وعند اكتمال هذه العملية ستنتج المحطة الأولى كميات وفيرة من كهرباء الحمل الأساسي، لتصل إلى ذروة إنتاجها للطاقة من أجل دعم مسيرة النمو والازدهار في دولة الإمارات لعقود مقبلة. كما سيتم إجراء اختبار الطاقة التصاعدي تحت الإشراف المستمر للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والتي أجرت أكثر من 280 عملية تفتيش في محطات براكة للطاقة النووية السلمية منذ بدء تطويرها، إضافة إلى إجراء أكثر من 40 عملية تقييم ومراجعة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرابطة العالمية للمشغلين النوويين.

وبينما تُعد الكهرباء من مصادر الطاقة الأسرع نمواً من حيث الطلب على مستوى العالم، باعتبارها تستخدم بشكل متزايد في جوانب متعددة من حياتنا الاجتماعية والاقتصادية، فإن محطات براكة للطاقة النووية السلمية تسهم في دعم جهود دولة الإمارات الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية الوفيرة، والحد من الانبعاثات الكربونية لقطاع الطاقة، إلى جانب المساهمة في تنويع الاقتصاد من خلال توفير آلاف فرص العمل المجزية عبر تأسيس وتطوير قطاع نووي سلمي وسلسلة توريد محلية.

وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أعلنت مؤخراً عن استكمال الأعمال الإنشائية في المحطة الثانية، إلى جانب بدء شركة نواة للطاقة في الاستعدادات التشغيلية، في وقت وصلت الأعمال الإنشائية في المحطتين الثالثة والرابعة إلى مراحلها النهائية، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المحطة الثالثة 93%، والمحطة الرابعة 86%، فيما وصلت نسبة الإنجاز الكلية للمحطات الأربع إلى 94%.فريق تشغيل المفاعلات في شركة نواة للطاقة يستكمل عملية الربط مع الشبكة داخل غرفة التحكم الرئيسية في المحطة الأولى في براكة.



أكدت التزام «نواة» بالمتطلبات المطلوبة

«الاتحادية للرقابة النووية»: الربط إنجاز تاريخي للبرنامج السلمي







أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن الإعلان عن ربط الوحدة الأولى في محطة براكة للطاقة النووية السلمية بشبكة الكهرباء المحلية يمثل إنجازاً تاريخياً في مسيرة برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية.

وقالت الهيئة في بيان أصدرته الأربعاء: «إنه منذ إصدارها رخصة التشغيل في فبراير الماضي للوحدة الأولى في محطة براكة للطاقة النووية، واصلت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مهامها الرقابية في مرحلة تحميل الوقود ومختلف الاختبارات التي أجريت، والتي شملت مرحلة التشغيل الاعتيادية المعروفة ب (الحرجية) وصولاً إلى ربط الوحدة بشبكة الكهرباء المحلية استعداداً للبدء في إنتاج الكهرباء، وتؤكد الهيئة التزام شركة نواة للطاقة (المشغل) بكافة المتطلبات الرقابية للبدء في هذه المرحلة المهمة، ويأتي هذا الإنجاز نتيجة قيام الهيئة بأنشطة رقابية مكثفة، وتشمل التفتيش المستمر لضمان أمن وسلامة محطة الطاقة النووية».

وأضافت: تمثل مرحلة ربط الوحدة الأولى بشبكة الكهرباء نجاحاً لسلسلة من اختبارات السلامة التي أجريت بعد بدء مرحلة التشغيل الاعتيادية وفي ظل الرقابة المستمرة من الهيئة، وسوف تقوم شركة نواة بالبدء في رفع مستويات الطاقة تدريجياً في الوحدة، والتي تعرف ب «اختبار الطاقة التصاعدي».

وأشارت إلى أن هذا الإنجاز التاريخي بربط الوحدة الأولى بشبكة الكهرباء سوف يسهم في تحقيق التشغيل الكامل للوحدة الأولى والمخطط له لاحقاً هذا العام.

وأوضحت أنه تجرى في هذه المرحلة متابعة لأنظمة الوحدة باستمرار، واختبارها لتوليد الكهرباء وفقاً للمتطلبات الرقابية، وتماشياً مع أفضل المعايير للسلامة والأمن.

وستقوم الهيئة في أعقاب هذه المرحلة بمواصلة مهامها الرقابية والتفتيش وغيرها من المراحل التالية، والتي تشمل التشغيل التجاري الكامل لضمان أمن وسلامة المحطة في إطار مهام الهيئة لحماية المجتمع والعاملين والبيئة.

يذكر أنه في أعقاب إصدار الهيئة لرخصة التشغيل، ووصولاً لهذه المرحلة قامت الهيئة بإجراء مجموعة من الأنشطة الرقابية والتي شملت التفتيش من خلال مفتشيها المقيمين في المحطة، وإرسال المزيد من المفتشين لمتابعة عمليات تحميل الوقود النووي، ومختلف مراحل الاختبارات.

وتقوم الهيئة بالتحقق بشكل مستمر من مستوى الجاهزية والاستعداد لحالات الطوارئ، فضلاً عن متابعة البيئة من خلال محطات الرصد المستقلة المتواجدة حول المحطة مع استخدامها لمختبرها البيئي.

ومنذ تأسيسها في عام 2009 أصدرت الهيئة اللوائح والأدلة الإرشادية، وقامت بعمليات تفتيش دقيقة ومراجعات أساهمت في الوصول إلى هذه المرحلة المهمة في تاريخ أول محطة للطاقة النووية في المنطقة من أجل ضمان سلامتها وأمنها.