قلم بلازما لقتل الخلايا السرطانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي



طور علماء من جامعة واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، تقنية جديدة، لقتل الخلايا السرطانية المتبقية بعد استئصال الورم؛ من خلال «قلم البلازما البارد» الذي تراوح حرارته ما بين 35 و 40 درجة مئوية؛ حيث يصدر القلم شعاعاً ضوئياً يميز بين الخلايا السليمة والسرطانية، ويقتلها في غضون دقائق؛ إذ يمكن أن تزيد الخلايا السرطانية المتبقية من فرص عودة المرض؛ مثل: سرطان الثدي، والبروستات.

ويستخدم القلم تقنية «البلازما الباردة»، (غاز مشحون كهربائياً لاستهداف الأنسجة في موقع الورم المستأصل). وبالتزامن مع عثور القلم على الخلايا السرطانية، يطلق جزيئات سامة تُسمى ب«الجذور الحرة»، تقتل الخلايا السرطانية من دون أن تسبب أي ضرر للخلايا السليمة؛ إذ تحتوي الخلايا السرطانية على الجذور الحرة، التي تساعد على تحفيز المرض.

أما الخلايا السليمة، الخالية من الجزيئات الضارة، تعاني ضرراً ضئيلاً أو معدوماً؛ لأن التعرض يستمر دقائق فقط. ويأتي ذلك في الوقت الذي تُعد الجراحة أحد العلاجات الرئيسية للأورام الصلبة الكبيرة.

وبالإشارة إلى الطريقة التقليدية، يزيل الجراحون الورم؛ لكنهم عادةً ما يأخذون بضعة ملليمترات من الأنسجة المحيطة أيضاً؛ لتدمير أي خلايا سرطانية مخفية متبقية؛ لكن لا يمكنهم أبداً التأكد من أنهم أنهوا عليها جميعاً.

وأظهرت الاختبارات التي أجريت على الحيوانات، أن الخلايا السرطانية تموت بعد تعرضها للبلازما الباردة لمدة دقيقتين فقط.