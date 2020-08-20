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طلب قياسي علـى المنازل السكنية في دبي خلال يوليو

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شكرا لقرائتكم خبر عن طلب قياسي علـى المنازل السكنية في دبي خلال يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

منذ بداية أزمة «كوفيد-19»، ظهر اتجاه جديد في الطلب وحركة قطاع الفلل والتاونهاوس في سوق العقارات في دبي؛ حيث شهد القطاع خلال يوليو نمواً في علميات البحث بنسبة 58% وأكبر عدد من معاملات بيع المنازل الجاهزة في شهر واحد؛ من خلال 493 مبايعة، حسب تقرير «بروبرتي فايندر».
وأوضح التقرير: إن عدد المعاملات يعد انعكاساً مباشراً لعمليات البحث والطلب على الفلل ومنازل التاونهاوس منذ بدء الأزمة الراهنة. في شهر يوليو/تموز وحده، وهو يعد أحد الأسباب التي تدفع نحو التفاؤل بالفترة المقبلة، وتحسن منحنى الطلب على العقارات الأكبر ذات المساحات الخارجية الأكبر. وخلال الأزمة والإغلاق، أظهرت بيانات البحث والطلب أن الناس بدأوا في البحث عن عقارات أكبر. تحولت بيانات البحث والطلب من الشقق العائلية الصغيرة التقليدية إلى الفلل ومنازل التاونهاوس. وتظهر البيانات أن هذا الاتجاه قد نما بشكل ملحوظ منذ بدء الأزمة ولا يزال يؤثر في السوق.
وكانت أفضل مناطق مبيعات الفلل والتاونهاوس الثانوية هي: «ند الشبا» (14.4٪)، «دبي هيلز استيت» (6.7٪)، «الفرجان» (5.9٪)، «مجمع دبي الصناعي» (4.9٪)، «مدن» (4.7٪). وكانت أفضل المناطق لمبيعات الفلل والتاونهاوس على الخريطة هي: «دبي الجنوب» (28.1٪)، «دبي هيلز استيت» (23.4٪)، «المرابع العربية 3» (15.6٪)، «تاون سكوير» (10.9٪) و«دبي لاند» (7.8٪).

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