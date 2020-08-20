الجيش الإسرائيلي يعلن قصف عدة مواقع في قطاع غزة

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي ادرعي، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "قصفت دبابات جيش الدفاع قبل قليل نقاط عسكرية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة ردًا على اطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية".

وفي تغريدة آخرى، أعلن ادرعي: "إحباط محاولة تخريبية بالقرب من قرية دير أبو مشعل وبحوزتها مواد لإشعال زجاجات حارقة بالاضافة الى إطارات مطاطية كانت تنوي إشعالها بهدف المساس بمركبات مدنية كانت تمر على طريق مجاور" على حد قوله.

وأضاف: "خلال الحادث أطلقت القوات النار نحو المخربين ورصدت إصابة الخلية".

ووصل، الاثنين الماضي، الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة لإجراء محادثات مع قيادة حركة "حماس" لبحث ملف التهدئة بين قطاع غزة وإسرائيل.

وذلك بعدما شهد القطاع تصعيدا ميدانيا تخلله إطلاق بالونات حارقة ومفخخة تجاه المناطق الإسرائيلية المتاخمة للقطاع، فيما شن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة من الغارات استهدفت مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية في أنحاء القطاع.