موسكو- سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين: "الإمارات أعربت عن رغبتها في شراء طائرات أف-35 ونحن ننظر في ذلك".
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ولفت ترامب إلى أن الإمارات مستعده لدفع الكثير من المال في هذا الصدد.
وأفادت تقارير بأن عمليات شراء الأسلحة هذه ستكون جزءًا من صفقة السلام بين الإمارات وإسرائيل، لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أصدر بيانًا تفصيليا استثنائيا ليفند هذه الادعاءات، بحسب تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".
كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدته "إنه يوم تاريخي".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: الإمارات مستعدة لدفع "مبالغ ضخمة" لشراء مقاتلات "إف-35" الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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