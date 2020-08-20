غزة/ محمد ماجد، هاني الشاعر/ الخليج 365
قصفت المدفعية الإسرائيلية، عدة أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة ، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نشر عبر تويتر:"قصفت دبابات جيش الدفاع قبل قليل نقاط عسكرية تابعة لمنظمة حماس بغزة ردًا على إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية".
وأفاد مراسل الخليج 365، بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت مواقع رصد تابعة لكتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع المسلح لحركة "حماس"، في مناطق متفرقة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وتسود أجواء قطاع غزة حالة من التوتر الأمني والميداني، في استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، ورد الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف داخل القطاع.
والثلاثاء، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس بتصعيد إسرائيل هجماتها على القطاع، ردا على إطلاق البالونات.
ويقول مطلقو البالونات الحارقة، إنهم يهدفون إلى إجبار إسرائيل على تخفيف الحصار عن القطاع المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.
وأغلقت إسرائيل مؤخرا معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد مع قطاع غزة وحظرت نقل الوقود للقطاع، والصيد في بحر غزة تماما.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحماس بقطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.