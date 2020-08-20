الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحماس بقطاع غزة

غزة/ محمد ماجد، هاني الشاعر/ الخليج 365

قصفت المدفعية الإسرائيلية، عدة أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة ، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نشر عبر تويتر:"قصفت دبابات جيش الدفاع قبل قليل نقاط عسكرية تابعة لمنظمة ‎حماس بغزة ردًا على إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية".

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت مواقع رصد تابعة لكتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع المسلح لحركة "حماس"، في مناطق متفرقة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وتسود أجواء قطاع غزة حالة من التوتر الأمني والميداني، في استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، ورد الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف داخل القطاع.

Advertisements

والثلاثاء، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس بتصعيد إسرائيل هجماتها على القطاع، ردا على إطلاق البالونات.

ويقول مطلقو البالونات الحارقة، إنهم يهدفون إلى إجبار إسرائيل على تخفيف الحصار عن القطاع المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.

وأغلقت إسرائيل مؤخرا معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد مع قطاع غزة وحظرت نقل الوقود للقطاع، والصيد في بحر غزة تماما.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.