العراق يطلب دعم صندوق النقد في تأهيل القطاعات غير النفطية

بغداد/علي جواد/الخليج 365

طللب العراق، الأربعاء، مساعدة صندوق النقد الدولي في إعادة تأهيل قطاعاته الاقتصادية لتقليل اعتماده على النفط، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة نقلا عن بيان صدر عن رئاسة الوزراء، ان الطلب العراقي جاء خلال لقاء جمع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالمديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وحسب البيان، أبلغ الكاظمي جورجييفا أن "العراق يتطلع إلى العمل مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وأن الحكومة على استعداد لتذليل كل العقبات التي تواجه عمل الصندوق في العراق".

وأوضح البيان أن الكاظمي بحث إمكانية عقد اتفاقية مع الصندوق، لدعم الاقتصاد العراقي، وتقليل حجم اعتماده على النفط، من خلال تأهيل القطاعات الأخرى وجعلها منافسة للقطاع النفطي "بالشكل الذي يمكن عن طريقها امتصاص البطالة في البلاد".

ونسب البيان لمديرة صندوق النقد إشادتها بالخطوات التي اتخذتها حكومة الكاظمي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، "رغم ما يواجهها من تحديات عديدة في مقدمتها جائحة كورونا، إلى جانب المشاكل الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط العالمية".

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وقالت جورجييفا: "إننا مؤمنون بالشراكة مع العراق، وأهمية وقوف المؤسسات الاقتصادية الدولية سواء كان صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي"، حسبما جاء في البيان.

ويعاني العراق من أزمة مالية خانقة بسبب تراجع إيرادات النفط.

وخسر العراق 11 مليار دولار من عائدات بيع النفط للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بسبب تراجع أسعار النفط تحت ضغط جائحة كورونا، وفق بيانات وزارة النفط.

وتشكل عائدات النفط 98 بالمئة من تدفقات العملة الأجنبية للعراق 93 بالمئة من إيرادات الموازنة العامة.

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