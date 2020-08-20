قدم.. الرجاء يعود بثلاث نقاط ثمينة من ميدان الفتح

إسطنبول / مثنى الأحمد / الخليج 365

حقق الرجاء الرياضي فوزا صعبا على مضيفه الفتح الرباطي بهدف دون رد، في مباراة لعبت، الأربعاء، ضمن الجولة 23 من الدوري المغربي لكرة القدم.

سجل هدف الفوز الوحيد للرجاء متوسط الميدان محسن متولي في الدقيقة 29 من زمن المباراة في شوطها الأول.

وبهذا الفوز، عزز الرجاء صدارته لجدول الترتيب، بعد أن رفع الفريق رصيده للنقطة 45، فيما تجمد رصيد الفتح الرباطي عند 36 نقطة في المركز الخامس.

وفي مواجهات أخرى جرت بنفس التوقيت، تغلب مولودية وجدة على ضيفه أولمبيك خريبكة بثلاثة أهداف نظيفة، وتعادل حسنية أكادير مع أولمبيك آسفي بهدفين في كل شبكة، في حين حسم التعادل السلبي مواجهة يوسفية برشيد وضيفه نهضة بركان.

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