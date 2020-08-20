الأمم المتحدة: مصرع 45 مهاجرا غير نظامي في ليبيا

جنيف / الخليج 365



أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، مصرع 45 شخصا بينهم 5 أطفال، إثر غرق قارب يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة السواحل الليبية.



جاء ذلك في بيان مشترك للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، التابعتين للأمم المتحدة.



وأكد البيان أن حادثة غرق القارب، التي وقعت في 17 أغسطس/ آب الجاري، تُعد الأكبر من نوعها في ليبيا هذا العام.



وأوضح أن 45 مهاجرا غير نظامي على الأقل، يحمل أغلبهم جنسيات السنغال ومالي وتشاد وغانا، وبينهم 5 أطفال، لقوا حتفهم قبالة سواحل مدينة زوارة، إثر انفجار محرك القارب الذي كان يقلهم، مشيرا إلى أن الصيادين في المنطقة أنقذوا 37 آخرين.



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ولفت إلى أن ما لا يقل عن 302 من المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء، لقوا مصرعهم على ذات الطريق هذا العام.



وعقب هذه الحادثة المأساوية، دعت المؤسستان الأمميتان، الدول إلى مراجعة نهجها بشأن الوضع في البحر المتوسط.



وشددتا على ضرورة تعزيز قدرات البحث والإنقاذ الحالية للاستجابة لنداءات الطوارئ.

وبسبب الاضطرابات الداخلية التي تشهدها البلاد، أصبحت ليبيا خلال الأعوام الأخيرة، نقطة العبور الأكثر أهمية إلى أوروبا، لمهاجرين أفارقة غير نظاميين، يفرون هربا من الفقر والصراعات في بلادهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.