كورونا.. 29 وفاة بالمغرب و3 في تونس وواحدة بموريتانيا

عواصم عربية/ الخليج 365



سجل المغرب الأربعاء، 29 وفاة بفيروس كورونا، وتونس 3، وموريتانيا واحدة، فيما سجلت غزة 9 إصابات.



وقالت وزارة الصحة المغربية، إنه جرى تسجيل 29 وفاة بكورونا، و1510 حالات إصابة.



وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة معاذ المرابط بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء المغرب الرسمية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغت 46 ألفت و313، توفي منها 743، وتعافى 31 ألفا و576.



بدورها أعلنت وزارة الصحة التونسية، عن تسجيل 3 وفيات، و 113 إصابة بكورونا.



وأوضحت الوزارة في بيان، لها أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 2427 منها 60 وفاة، و1395 حالة تعاف.



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وفي موريتانيا أعلنت وزارة، تسجيل وفاة واحدة جديدة بالفيروس، و40 إصابة.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6829، منها 158 وفاة، و6094 حالة تعاف.



بدورها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، تسجيل 9 إصابات.



وأوضح البيان، أن أجمالي الإصابات في قطاع غزة بلغ 109، بينها وفاة واحدة، و71 حالة تعاف.



وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 22 مليونا و463 ألفا، توفي منهم أكثر من 787 ألفا، وتعافى ما يزيد على 15 مليونا و174 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد تطورات الفيروس.

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