مشرعون أمريكيون يحذرون من مخاطر برنامج نووي سعودي "سري"

واشنطن / الخليج 365



أرسل أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، رسالة تحذير إلى الرئيس دونالد ترامب، أبرزوا فيها مخاطر برامج نووية وصاروخية تقوم بها السعودية ولم تعلن عنها.

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الأربعاء، أن أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بمجلس الشيوخ، "حذروا ترامب من أن برامج السعودية النووية والصاروخية السرية تمثل تهديدا لجهود الحد من انتشار تلك الأسلحة في المنطقة".

وجاءت الرسالة بعدما نقلت الصحيفة ذاتها، قبل أسبوعين، عن مسؤولين غربيين قولهم إن السعودية "أقامت منشأة لاستخراج ما يعرف بكعكة اليورانيوم الصفراء، التي تستخدم وقودا للمفاعلات النووية، وذلك بمساعدة الصين".

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كما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" في 6 أغسطس/ آب الجاري، أن وكالات المخابرات الأمريكية تحقق في الجهود التي تبذلها السعودية لتعزيز قدرتها على إنتاج الوقود النووي الذي يضع المملكة على أول طريق تطوير الأسلحة النووية.

وقالت إن هناك "مخاوف من جانب الإدارة الأمريكية بشأن حقيقة البرنامج النووي السعودي، والحجم الفعلي للأنشطة الرامية إلى تطوير أسلحة نووية"، محذرة أيضا من وجود تعاون بين الرياض وبكين في هذا الشأن.

فيما لم تصدر الرياض تعليقا حتى الساعة (20:40 ت.غ) على تقارير الإعلام الأمريكي، حول برامجها النووية.

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