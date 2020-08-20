الإمارات تتسلم الأربعاء جهازا إسرائيليا للكشف عن كورونا

زين خليل/الخليج 365

تتسلم الإمارات، مساء الأربعاء، جهازا إسرائيليا للكشف عن فيروس كورونا، رغم عدم توقيع اتفاق التطبيع رسميا بين تل أبيب وأبوظبي، بحسب إعلام عبري.

وقالت القناة (12) الخاصة إن شركة "NanoScent" المتخصصة في مجال التكنولوجيا الحيوية (خاصة) وقعت عقدا مع شركة "G42" الإماراتية (حكومية)، لتوريد الجهاز لأبوظبي.

وبموجب العقد (لم تذكر القناة قيمته) ستزود الشركة الإسرائيلية الإمارات بجهاز يمكنه التعرف على المصاب بكورونا خلال 30 ثانية.

وستبدأ الإمارات في تسلم الشحنة الأولى من الأجهزة، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، بحسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق الأربعاء، أقيم حفل توقيع العقد بين ممثلي الشركتين الإسرائيلية والإماراتية عبر برنامج محادثات الفيديو (زوم).

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وقالت القناة: "بدأ التعاون بين الشركة الإسرائيلية وأبوظبي قبل عدة شهور من الإعلان عن اتفاق التطبيع".

وأضافت: "والآن يمكن الكشف عن العلاقات، كأول اتفاق تجاري بين إسرائيل والإمارات".

يشار إلى أن وزارة الصحة الإسرائيلية لم تقدم بعد على استخدام الجهاز الذي تصل دقة نتائجه إلى 80 بالمائة للكشف عن كورونا في مطاراتها، بحسب المصدر ذاته.

من جانبه، قال المدير التنفيذ للشركة الإسرائيلية أورين غابرييلي: "أبوظبي على اتصال بنا منذ عدة أشهر لتقديم حل إسرائيلي لعلاج كورونا".

وفي 13 أغسطس/آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون، والتنسيق، والتواصل، وتبادل الزيارات بين البلدين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.