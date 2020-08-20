الأردن.. تراجع إيرادات مطار الملكة علياء 72 بالمئة

عمان/رهام علي/الاناضول

توقع نيكولا كلود الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي، المشغلة لمطار الملكة علياء الأردني، الأربعاء، تراجع إيرادات المجموعة بمقدار 153.7 مليون دينار (216.8 مليون دولار) على الاقل، منذ تعليق الرحلات الجوية في 17 مارس/آذار حتى نهاية يوليو تموز، بانخفاض 72 بالمئة مقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2019.

وقال كلود، في تصريحات نقلتها وكالة (بترا) الرسمية إن عدد المسافرين عبر مطار عمان الدولي (الملكة علياء) تراجع خلال الفترة بنسبة 97.6 بالمئة مقارنة مع نحو 3 ملايين و875 ألف مسافر في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأوضح أن حركة المسافرين عبر المطار، خلال الفترة، اقتصرت على 93 ألف مسافر فقط، جميعهم على متن رحلات نظمتها الحكومة الأردنية لإجلاء طلاب ومواطنين أردنيين في الخارج وأجانب في الأردن عادوا إلى بلادهم.

وحسب كلود، بلغت حركة الشحن الجوي خلال الفترة ذاتها 852 رحلة.

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واستقبل مطار الملكة علياء الدولي 8.9 مليون مسافر في عام 2019، وتوقع كلود انخفاض العدد بنسبة 70 بالمئة لهذا العام كاملا.

وقال "ننتظر قرارا من الحكومة الأردنية باستئناف الرحلات الجوية الدولية"، لافتا إلى وجود مباحثات مستمرة بهذا الخصوص مع الحكومة والشركاء المعنيين بمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وزاد: "نحن جاهزون لاستئناف الرحلات من حيث الإجراءات الوقائية في المطار".

كان الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" توقع تراجع حصة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي للأردن بمقدار 1.2 مليار دولار بحلول نهاية أغسطس/آب، مع توقعات بانخفاض الحركة الجوية في دول الشرق الأوسط لعام 2020 كاملا بنسبة 56 بالمئة مقارنة مع عام 2019، مع خسائر لهذا القطاع في المنطقة تصل 85 مليار دولار. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.