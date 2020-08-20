الرائد يقلب تأخره إلى فوز أمام الشباب

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حقق الرائد فوزاً مهماً وغالياً على ضيفه الشباب بهدفين مقابل في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء ضمن مباريات الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل الشباب أولاً عن طريق محترفه المالي ماكيتي ديوب (18)، وسجل هدفي الرائد جلال الداودي (68)، وجهاد الحسين (80).
بهذه النتيجة ارتفع الرائد برصيده من النقاط إلى 42 ليرتقي إلى المركز الخامس بفارق الأهداف عن الفيصلي الذي يحتل المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الشباب عند 38 نقطة ليبقى في المركز السادس.
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