البحرين تلغي الحجر المنزلي للوافدين إليها

وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن الفريق الوطني الطبي واصل اجتماعاته الدورية لمناقشة مستجدات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها للتصدي لفيروس كورونا، واستعرض المؤشرات والاحصائيات المتعلقة بجهود التصدي لفيروس كورونا.

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وأضافت الوكالة أن الفريق ناقش الإجراءات المتعلقة بالمسافرين القادمين إلى مملكة البحرين، حيث بينت الإحصائيات خلال الفترة من 1 يوليو 2020 إلى 16 أغسطس الجاري أن الحالات الإيجابية للمسافرين القادمين بلغت 0.2% بعد إجراء فحص الخروج من الحجر البالغة 10 أيام حاليا.

وأشارت إلى أنه بناء على هذه المعطيات تقرر استمرار إجراء الفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) لجميع القادمين إلى مملكة البحرين من مواطنين ومقيمين وزائرين على نفقتهم الخاصة لفحص القدوم والفحص بعد انقضاء 10 أيام من الاقامة بمملكة البحرين، ومواصلة تفعيل التطبيق الإلكتروني "مجتمع واعي" لكافة القادمين.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 369 حالة قائمة جديدة منها 134 حالة لعمالة وافدة، و 232 حالة لمخالطين لحالات قائمة و3 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 357 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 44278.